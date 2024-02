Sicurezza Montelupo, il centrodestra: "Della riunione in prefettura l'abbiamo appreso dalla stampa"

Abbiamo appreso dalla stampa che, a seguito di una richiesta del sindaco di Montelupo, il prefetto di Firenze ha convocato per il 21 febbraio una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che dovrebbe esaminare le problematiche dei ripetuti atti di vandalismo occorsi a Montelupo negli ultimi mesi e di cui risulterebbero autori gruppi di giovani, anche minorenni.

Concordiamo sull’iniziativa , perché riteniamo che li istituzioni debbano interrogarsi su simili fenomeni che attentano alla pacifica convivenza, ma poiché il desiderio di vivere in una comunità tranquilla e preservare tali caratteristiche è da ritenere trasversale e non patrimonio di singole parti, non possiamo accettare, quale gruppo di opposizione presente in consiglio comunale, e che ha più volte sollevato nelle forme di rito questioni di salvaguardia dell’ordine pubblico, di non essere considerati meritevoli di un’informativa preliminare, e apprendere certe iniziative a mezzo stampa, alla stregua di qualsiasi cittadino, perché pensiamo che il nostro ruolo di componente istituzionale eletta, che siede sugli scranni del consiglio comunale, abbia diritto a maggiore considerazione; anche un’iniziativa informale ai capigruppo poteva essere sufficiente, perché se condividiamo il merito non ci piace il metodo.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo