Sorpreso ad abbandonare rifiuti non pericolosi: denunciato 40enne

I carabinieri di Stagno hanno denunciato alla magistratura di Livorno un uomo di 40 anni e un altro di 45 anni della zona per aver abbandonato rifiuti non pericolosi. Durante un servizio di perlustrazione nella frazione di Stagno, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre scaricavano rifiuti non pericolosi, come macerie di cartongesso da lavori edili, abbandonandoli per terra. Oltre a segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria livornese, i carabinieri hanno ordinato loro di recuperare i rifiuti e smaltirli correttamente presso un centro autorizzato. Saranno soggetti a una sanzione pecuniaria solo se dimostreranno di aver smaltito correttamente i rifiuti, altrimenti rischiano conseguenze penali.