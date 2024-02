Sosta, a Poggibonsi due app per il pagamento

Attive a Poggibonsi due app per il pagamento della sosta. Da questa mattina è operativo infatti il servizio Easy Park che si aggiunge a MoneyGo, già attivo. Le due app consentono di pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dal proprio smartphone.



“Un sistema moderno e veloce per pagare la sosta – dice l’assessore Susanna Salvadori – Usando la app, per il cittadino non vi sono problemi di monete e c’è la possibilità di modificare il tempo di permanenza semplicemente usando il telefono. Una semplificazione digitale che va incontro alle esigenze espresse da tanti cittadini e cittadine in termini di comodità”.



Tutte le informazioni per utilizzare le app sono a disposizione sugli stesse parcometri attraverso il QRCode.



Easy Park. Presente in oltre 700 città in Italia il servizio è reso disponibile mediante la piattaforma EasyPark, leader europeo nel mobile parking nonché player più diffuso in Italia e in Europa e risponde all'esigenza di garantire una più semplice modalità di pagamento e gestione della sosta per gli utenti. Una soluzione che consente agli automobilisti di attivare, terminare e pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone, poiché tramite l’App EasyPark, scaricabile per iOS, Android e Windows Phone, l’automobilista può comodamente attivare e terminare la propria sosta, con estrema facilità e rapidità.



Molti i vantaggi: l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale. Per le specifiche e le modalità del servizio è possibile consultare il seguente link https://easyparkitalia.it/it



MooneyGo è l'app diffusa in tutta Italia, in oltre 200 città, fra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino. L'app permette di attivare e terminare la sosta direttamente dallo smartphone, pagando i minuti effettivi di utilizzo, superando così la necessità di avere contanti con sé o di cercare i parcometri.

Il funzionamento è semplice: basta scaricare l'app gratuita MooneyGo e registrarsi. Una volta parcheggiata l'auto si attiva la sosta direttamente dallo smartphone, indicando la targa dell'auto ed impostando la durata desiderata. Alla scadenza della durata impostata, l'app provvederà ad addebitare all'utente i minuti effettivi di parcheggio. Nel caso invece sia necessario rimanere più del previsto, non c'è bisogno di tornare all'auto per prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal proprio smartphone. E chi non dispone di uno smartphone può utilizzare comunque la piattaforma con una chiamata o un sms. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.mooneygo.it.



Con la stessa app è anche possibile pianificare i propri spostamenti con i mezzi pubblici ed acquistare i titoli di viaggio di Trenitalia.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa