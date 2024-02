Tenta di dare fuoco ad un B&B, si introduce in un appartamento e minaccia di autolesionarsi: arrestato

I carabinieri di Volterra sono intervenuti in un'area rurale del territorio dopo una segnalazione al 112 riguardante un individuo che stava entrando in un'abitazione altrui. L'uomo, armato di forbici, ha minacciato di autolesionarsi se avvicinato dai militari. Dopo circa due ore di negoziazione, i Carabinieri sono riusciti a dissuaderlo dal gesto autolesionistico. Successivamente, dopo averlo accompagnato in caserma, è emerso che lo stesso individuo aveva tentato di appiccare un incendio in una stanza di un bed and breakfast a Volterra. Fortunatamente, il proprietario è riuscito a spegnere le fiamme evitando ulteriori danni. L'uomo è stato arrestato per tentato furto e denunciato per l'incendio. Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Pisa, dove è stata disposta la sua custodia cautelare in carcere.