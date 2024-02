Torna il grande cuore di rose rosse illuminato a Ponta a Egola

Per L’Associazione Territorio in comune oramai e diventato una tradizione quella di collocare in Piazza Spalletti a Ponta a Egola un Grande Cuore di Rose Rosse e illuminato di Rosso presso cui gli innamorati di tutte le età potranno sottolineare il loro legame con un selfie spettacolare da condividere nei social con amici e familiari.

La festa di San Valentino ha origini molto antiche, una leggenda vuole che il Vescovo Valentino regalasse ad una giovane una somma di denaro per consentirle di costituirsi una dote che le avrebbe permesso di sposarsi. Per questo motivo San Valentino viene considerato il protettore degli innamorati.

Una festa che affonda le sue radici in una credenza religiosa cristiana, che vede nella data del 14 febbraio l’inizio dei primi sintomi del risveglio della primavera e dell’amore per le creature della terra. San Valentino è quindi una antica tradizione della nostra civiltà che esalta l’amore e rinsalda le famiglie, è una ricorrenza da coltivare per il messaggio umano e civile che racchiude.

Fonte: Associazione Territorio in comune