Vanni stravince le primarie: "Cittadini di Vinci e Vitolini via perché mancano i servizi"

I dati che saltano subito all'occhio all'indomani delle primarie del Partito Democratico per scegliere il candidato a sindaco del centrosinistra per Vinci alle elezioni amministrative del prossimo giugno sono le percentuali raggiunte da Daniele Vanni nei seggi di Vinci e di Vitolini: 91,15% nel capoluogo e 69,94% nella frazione collinare.

Nella conferenza stampa di oggi, che si è tenuta nella sede soviglianese del Pd (Vanni ha vinto anche lì, con una partita un po' più equilibrata) il candidato a sindaco del centrosinistra ha commentato così questi numeri: "Dietro il risultato di Vinci ci sono due spiegazioni: una è biografica, perché lì c'è parte della mia storia personale, anche legata al partito e all'associazionismo; l'altra è politica, perché Vinci e Vitolini hanno visto i propri cittadini spostarsi verso zone dove ci sono maggiori servizi. Secondo me c'è la volontà di pensare a rilanciarne la qualità della vita. In queste due zone credo che abbia fatto presa la parte del mio programma che menziona appunto la qualità della vita, la rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure per il recupero degli immobili. Da Vinci ci arriva un altro segnale: è un posto che ha molte potenzialità culturali e turistiche. Cerchiamo di costruire insieme un progetto per fare un salto di qualità".

Nei suoi ringraziamenti di stamattina ai volontari del proprio comitato elettorale, Daniele Vanni è stato accompagnato da Francesco Marzocchini, che per queste primarie ha avuto il ruolo di garante, e Pietro Bonci, segretario reggente del Pd vinciano. Entrambi hanno sottolineato come adesso l'obiettivo primario è necessariamente l'8 e 9 giugno (le date fissate per le elezioni amministrative) e come l'affluenza di ieri abbia superato nettamente le aspettative tanto che "abbiamo dovuto far ristampare delle schede per assecondare la volontà di alcuni elettori".

Marzocchini ha ringraziato sia Vanni che Iallorenzi "per essere riusciti ad avvicinare al dialogo politico nuove persone e aver fatto mettere in gioco tanti elettori e cittadini all'interno di una manifestazione - le primarie - che di solito viene snobbata".

Daniele Vanni ha ribadito poi la necessità di ricorrere allo strumento delle primarie: "È stata una domanda ricorrente durante questi tre mesi, ma ho sempre ritenuto valido questo strumento, perché se all'interno di un partito c'è bisogno di una sintesi, allora le primarie sono l'unica cosa giusta che c'è da fare".

Dopo aver ringraziato Sara Iallorenzi e il suo comitato per aver dato vita a questo confronto, Vanni ha elencato quelli che secondo lui sono stati i fattori che hanno determinato la propria vittoria: "Un grande coinvolgimento da parte delle persone e la semplicità di un programma concentrato sui temi. Pochi, chiari, diretti. Il coinvolgimento è stato fondamentale nel completare un programma che ho sempre definito un cantiere aperto e che proprio grazie agli incontri organizzati dal mio comitato si è arricchito di idee nuove avanzate dalle persone che abbiamo ascoltato".

I dati

Alle 20 dell'11 febbraio 2024, ora di chiusura dei seggi, l'affluenza è stata di 2451 persone; nel seggio 1, collocato al piano terra della Casa del Popolo di Vinci - dove una volta c'era il ristorante il Nicchio - Vanni ha vinto con il 91,15% dei voti (906 preferenze) contro l'8,85 di Iallorenzi (88 preferenze).

A Vitolini, nel seggio 2, Vanni ha avuto 111 preferenze (68,94%) e Iallorenzi 50, per un totale di 163 persone che si sono presentate (2 schede nulle).

A Sovigliana, nella sede comunale del Partito Democratico, dov'erano allestiti due seggi, Vanni ha preso il 56,62% (261 voti) nel seggio 3 (200 la Iallorenzi) e il 55,34% nel seggio 4 (202 voti), contro i 163 la Iallorenzi.

Infine, nel quinto seggio (nella Casa del Popolo di Spicchio) Vanni ha collezionato 269 voti (63,59%), mentre Iallorenzi 154.

Questi i risultati in sintesi:

Seggio 1, Vinci capoluogo: Vanni 91,15% - Iallorenzi 8,85%

Seggio 2, Vitolini: Vanni 69,94% - Iallorenzi 31,06%

Seggio 3, Sovigliana 1: Vanni 56,62% - Iallorenzi 43,38%

Seggio 4, Sovigliana 2: Vanni 55,34% - Iallorenzi 44,66%

Seggio 5, Spicchio: Vanni 63,59% - Iallorenzi 36,41%

Totale seggi: Vanni 72,75% - Iallorenzi 27,25%

Preferenze

Schede totali: 2451

Daniele Vanni: 1749

Sara Iallorenzi: 655

Schede nulle: 39

Schede bianche: 8

i grafici si ingrandiscono cliccandoci sopra

Christian Santini