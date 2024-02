Vita, sogni e morte di Marilyn Monroe per Busoni 100 a San Valentino

“Non parlate di me: vita, sogni e morte di Marilyn Monroe” è il prossimo spettacolo della rassegna musicale “Busoni 100”. Sul palco del Teatro Shalom, mercoledì 14 febbraio 2024, alle 21, salirà il Gruppo Aperto Musica Oggi (Gamo) Ensemble, una delle più antiche e illustri istituzioni italiane dedicate alla musica contemporanea.

Il soprano Giulia Zaniboni, l’attrice Giulia Perelli e la voce off di Andrea De Luca, assieme al Gamo Ensemble (Sara Minelli al flauto, Michele Bianchini al sassofono, Marco Facchini al violino, Giacomo Piermatti al contrabbasso, Nicola Tommasini alla fisarmonica e Ilaria Baldaccini al toy piano) sotto la direzione di Francesco Gesualdi, ricostruiranno la dualità della diva assoluta dello star system hollywoodiano, relegandone l’immagine patinata, radiosa, sexy e svampita solo al mondo dell’industria americana del cinema e portando alla luce le sue profondità e le sue fragilità.

Un’opera semiscenica su musica di Mauro Cardi, Paolo Carradori, che ne è il librettista, indaga il contrasto fra l’immagine pubblica di Marilyn Monroe e la profondità e fragilità umana di Norma Jean Baker.

GLI INTERPRETI - Il Gamo (Gruppo Aperto Musica Oggi) è stato fondato nel 1980 a Firenze da Giancarlo Cardini, Liliana Poli, Vincenzo Saldarelli, Albert Mayr e Massimo De Bernart con l’intento di fornire alla città uno strumento di informazione in più sulla contemporaneità musicale. Pressoché tutti i più noti compositori della musica contemporanea hanno collaborato con il GAMO: Carlo Boccadoro, Sylvano Bussotti, John Cage, Paolo Castaldi, Franco Donatoni, Gaetano Giani-Luporini, Ennio Morricone, Goffredo Petrassi, Salvatore Sciarrino e molti, molti altri.

BIGLIETTI, ABBONAMENTI, INFORMAZIONI:

Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto (Soci Unicoop Firenze, Under 26 e over 65 e associazioni convenzionate), 5 euro Under 18, gratuito Under 6.

Mini abbonamenti “Noi siamo musica”: 50 euro (5 concerti a scelta); 30 euro (3 concerti a scelta)

Promozione *Buon San Valentino*: per chi acquista due biglietti, uno sarà in regalo!

Per informazioni, sottoscrizione dei mini abbonamenti e acquisto biglietto singolo: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria, 16; tel. 0571 711122).

Biglietti per singolo concerto acquistabili anche presso: Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19); online su piattaforma Eventbrite.

Fonte: Ufficio Stampa