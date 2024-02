A Firenze la 'Partita dell'Assedio' a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione

Piazza Santa Croce tornerà a vivere la “Partita dell’Assedio” con protagonisti i calcianti dell’Associazione 50 Minuti che riunisce, a scopo benefico, gli ex calcianti del Calcio Storico Fiorentino di tutti i Colori. Verrà ricostruito il campo come era il 17 febbraio 1530 quando 54 calcianti, mentre la città era assediata dalle truppe dell’imperatore Carlo V, giocarono “in scherno al nemico assediante”. È l’evento che Firenze ancora oggi rievoca ogni anno con il Torneo del Calcio Storico di giugno, accompagnato dal Corteo della Repubblica Fiorentina. L’ingresso alla “Partita dell’Assedio” è gratuito ma verrà chiesta un’offerta che verrà interamente devoluta alla Fratellanza Popolare di San Donnino per aiutare le popolazioni colpite, recentemente dall’alluvione.

“Giocarono i bianchi, a significare la purezza, ed i verdi, a significare la speranza. Non si sa chi vinse quella partita ma, di sicuro, vinse Firenze. Sabato – racconta il presidente dcel Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – partiranno da Palagio di Parte Guelfa oltre 200 figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Ci sarà lo spettacolo di sempre con sbandieratori ed inno della vittoria. Tutto come una partita del Calcio in Costume e giocheranno le Vecchie Glorie e lo faranno a scopo benefico. Per raccogliere fondi che poi saranno donati alla Fratellanza Popolare di San Donnino. L’associazione 50 Minuti ormai da anni organizza l’evento col Comune di Firenze”. Novità di quest’anno la partecipazione di Victor Bergeon, attore francese di Canal + per la trasmissione “Les films du huitieme jour”. “Lo scorso anno giocò Ryōta Murata, puglie giapponese oro olimpico a Londra.Victor è un atleta che ha avuto problemi di salute e che adesso si cimenta in sport estremi, seguito dalle telecamere dell'emittente francese. L’associazione 50 Minuti ha accolto la sua richiesta di giocare – prosegue il presidente Pierguidi – e sarà un modo per far conoscere meglio in Francia la nostra manifestazione, la nostra storia”. Magnifico Messere saranno i ragazzi della Curva Fiesole. “Ci saranno due rappresentanti del gruppo 1926. Sarà un bel riconoscimento – aggiunge il presidente del Calcio Storico Fiorentino – per chi nei giorni dell’alluvione che colpì Campi Bisenzio e tanti altri Comuni ha rinunciato ad una partita che non si sarebbe dovuto giocare, Fiorentina-Juventus per spalare nelle zone colpite dall’alluvione. La partita verrà dedicata a questi ragazzi che si sono prodigati per aiutare chi era in difficoltà”. La pergamena è stata realizzata dai ragazzi del liceo Artistico Alberti – Dante. “Ringraziamo i ragazzi della III F ed i professori Patrizia Della Valle ed Antonio Lattuchella – conclude il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – del liceo Artistico Alberti – Dante che hanno realizzato le “grida”. Un bel segnale di fiorentinità in occasione della Partita dell’Assedio”.

Il programma di sabato prevede la partenza del Corteo della Repubblica Fiorentina da Palagio di Parte Guelfa alle 13.45 e l’arrivo in piazza Santa Croce intorno alle 14.30 dove, dopo lo schieramento, ci sarà l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. L’inizio della partita è previsto per le 15.30 con la conclusione intorno alle 16,30.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa