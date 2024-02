Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili nel weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Contro la terza della classe i ragazzi di Alessandro Gemmi ci provano ma non riescono a mettere a segno il colpaccio casalingo: alla fine dei giochi la Laurenziana espugna il PalaBetti per 75-78. Dopo aver rincorso per tre quarti, i gialloblu girano l’inerzia nella frazione finale, anche se gli sforzi castellani non bastano per ribaltare il risultato. L’approccio migliore è quello dei fiorentini, che allungano subito chiudendo il primo parziale sul 14-21. Un vantaggio che gli ospiti amministrano nel secondo periodo (34-39 all’intervallo) per poi incrementarlo al rientro dagli spogliatoi fino a toccare il +13 alla terza sirena (48-61). Nell’ultimo quarto la reazione di orgoglio castellana riapre completamente la sfida, ma sul più bello la rimonta gialloblu si ferma a -3.

Prossimo impegno lunedì 19 febbraio alle 19, di nuovo al PalaBetti, contro il Galli Basket.

ABC CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA 75-78

Tabellino: Calvisi 5, Merlini 17, Viviani 6, Damiani 7, Rosi 15, Ticciati 10, Bartolini 9, Marchetti 4, Fabrizzi 2, Pucci ne, Vefa ne, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 14-21, 20-18, 14-22, 27-17

Under 17 Silver

All’ultima giornata i ragazzi di Claudio Calvani tagliano il primo traguardo stagionale, conquistando l’accesso alla seconda fase valida per il titolo regionale. Sul parquet del Gea Basketball i gialloblu vincono con ampio margine chiudendo la pratica sul 40-68 e ipotecando così il quarto posto che vale l’ultimo pass disponibile per la corsa verso il titolo. Poco da dire sul match di Grosseto, con la formazione castellana ampiamente padrona del campo fin dal primo quarto, chiuso sul 5-19. Una forbice che i gialloblu allargano al riposo lungo (17-38 a metà gara), per poi mettere l’ipoteca al rientro dagli spogliatoi e scappare definitivamente nella frazione finale.

Adesso una settimana di riposo in attesa del calendario della seconda fase.

GEA BASKETBALL – ABC CASTELFIORENTINO 40-68

Tabellino: Giglioli 9, Kamberaj 7, Bini 12, Garbetti 8, Altamore 8, Crisafi 8, Uci 7, Beshaj 3, Barlabà 4, Fiorentini 2, De Simone, Macalindong. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 5-19, 12-19, 11-13, 12-17

Under 15 Eccellenza

Doppio impegno a distanza ravvicinata e doppio successo per i ragazzi di Alessandro Mostardi che prima espugnano il parquet del Basketball Club Lucca per 60-75 e poi fanno la voce grossa al PalaBetti imponendosi per 93-54 sulla Pallacanestro Prato Dragons. Più combattuta, ma sempre in controllo, la gara di Lucca, con i gialloblu che allungano nelle prime due frazioni (27-39 all’intervallo) per poi gestire con autorità la seconda parte rispedendo al mittente i tentativi locali di riaprire i giochi. Senza storia, invece, il match interno contro Prato, che vede i gialloblu mettere un seria ipoteca dopo i primi dieci minuti (32-14), per poi scappare definitivamente già al riposo lungo.

Prossimo impegno sabato 17 febbraio alle 18 al PalaBetti contro Valdelsa Basket.

BASKETBALL CLUB LUCCA – ABC CASTELFIORENTINO 60-75

Tabellino: Matteuzzi 3, Matteini 5, Dimiccoli 6, Rosi 4, Pacini 7, Bianchi, Fedeli 7, Simoncini 6, Costantini 12, Poggesi 25. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 12-20, 15-19, 11-15, 22-21

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. PRATO DRAGONS 93-54

Tabellino: Matteuzzi 2, Matteini 19, Dimiccoli 20, Rosi 1, Pacini 6, Pagliai ne, Fedeli 11, Simoncini 4, Costantini 6, Di Carlo 3, Poggesi 21, Di Vilio. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 32-14, 25-17, 19-12, 17-11

Under 14 Elite

Contro una delle indiscusse big del girone i ragazzi di Giovanni Corbinelli restano in partita per due quarti, dopodiché sono costretti ad assistere alla fuga dell’Us Livorno che espugna il PalaBetti con un perentorio 59-101. Gara dai due volti quella dei gialloblu, che dopo un ottimo approccio (18-19 al 10′) restano in scia fino a metà gara andando all’intervallo sul 43-50. Al rientro dagli spogliatoi, però, in casa Abc si spegne la luce e gli ospiti ne approfittano piazzando un break di 9-31 che indirizza la sfida (52-81 al 30′) e permette a Livorno di gestire senza patemi la volata finale.

Prossimo impegno martedì 20 febbraio alle 15.30 sul parquet del Biancorosso Empoli.

ABC CASTELFIORENTINO – US LIVORNO 59-101

Tabellino: Giovannoni, Pirrone 2, Bertelli, Capocchini, Arnoldi, Pagliai 12, Bufalini 12, Pannocchi, Barnini 13, Di Carlo 14, Capuana, Di Vilio 6. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 18-19, 25-31, 9-31, 7-20

Under 13 Silver

Non arriva il bis per i ragazzi di Alessandro Mostardi che dopo il blitz di Cecina cadono al PalaBetti 68-72 per mano della Bellaria Pontedera. Una gara scivolata via tra continui capovolgimenti di fronte, con le squadre che si affrontano in un entusiasmante botta e risposta deciso nel concitato finale. Grande equilibrio in avvio, tanto che al 10′ il tabellone segna perfetta parità (22-22), con Bellaria che prova a scappare nella seconda frazione andando al riposo lungo sul +6 (33-39). Nella ripresa puntuale la reazione castellana, che ribalta l’inerzia alla terza sirena (53-49), preludio al punto a punto finale che in volata premia gli ospiti.

Prossimo impegno lunedì 19 febbraio alle 19 sul parquet della Mens Sana Basketball.

ABC CASTELFIORENTINO – BELLARIA PONTEDERA 68-72

Sono scesi in campo: Battaglia, Anton, Giovannoni, Cipolla N., Cipolla T., Barbieri, Pirrone, Ricci, Bertelli, Gazzarrini, Lisi. All Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 22-22, 11-17, 20-10, 15-23

Under 14 Femminile

Altra importante tappa nel percorso di crescita delle ragazze di Alberto Ciampolini, che sul parquet del Basket Asciano si arrendono per 85-24. Dopo due primi quarti ampiamente condotti dalle locali, le gialloblu danno vita ad un ottimo terzo parziale in cui riescono a giocare alla pari con la squadra di casa, che poi allunga a dismisura nella frazione finale.

Prossimo impegno domenica 18 febbraio alle 11 al PalaGilardetti contro Virtus Siena.

BASKET ASCIANO – BASKET CASTELFIORENTINO 85-24

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 20-4, 19-4, 19-10, 27-6

Minibasket

Tutte in campo nel weekend le formazioni del settore minibasket. Doppio derby e bis di vittorie per gli Esordienti 2012/2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, che grazie a due ottime prestazioni conquistato il match casalingo ai danni dell’Use Basket ed espugnano il parquet dell’Etrusca San Miniato. Gli Aquilotti Big 2013, con una prova corale, si impongono in trasferta contro Calenzano Bulldogs, mentre gli Aquilotti Small 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi hanno la meglio al PalaBetti contro il Basket Scandicci. Sconfitta in volata, invece, per gli Scoiattoli Big 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà che, dopo aver pareggiato il conteggio dei tempini, si arrendono ai punti sul parquet dell’Olimpia Legnaia. Bellissima esperienza, infine, quella dei Pulcini 2017 di Marco Tirella, protagonisti del torneo organizzato dal Dlf Firenze che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Tre sfide casalinghe si preparano a tinteggiare il prossimo fine settimana. Sabato toccherà agli Esordienti, che alle 9.30 ospiteranno Castelfranco Frogs, mentre domenica sarà la volta degli Aquilotti Big e degli Scoiattoli Big, impegnati rispettivamente alle 16 contro Santo Stefano e alle 18 contro Reggello.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa