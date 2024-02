Ai Georgofili si parla di fitofarmaci innovativi per la tutela dell’ambiente e la salubrità egli alimenti

Martedì 13 febbraio 2024 alle ore 14.30, nella sede dell’Accademia dei Georgofili ma fruibile anche on-line, si svolgerà la giornata di studio: “Sviluppo di fitofarmaci innovativi: gli aptameri peptidici”.

L’iniziativa, organizzata su proposta dei borsisti dell’Accademia dei Georgofili in relazione al progetto “Sviluppo della figura di Ambasciatore delle Innovazioni in Agricoltura» sostenuto da Fondazione CR Firenze (v. notizia al link: https://www.georgofili.info/contenuti/risultato/263859), vuol fornire un aggiornamento scientifico su tematiche di grande interesse e attualità, quali quelle rappresentate dall'utilizzo di aptameri peptidici, fitofarmaci innovativi a basso impatto ambientale e ridotta tossicità.

+L'utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura è un tema sempre più sentito, sia da parte dei consumatori, preoccupati per gli effetti sulla propria salute e sull'ambiente, sia da parte degli agricoltori, sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e alla salubrità dei prodotti. Fra le alternative attualmente disponibili una delle più promettenti è rappresentata dall'utilizzo di aptameri peptidici, piccoli peptidi che hanno la capacità di riconoscere e di legarsi in maniera specifica e con elevata affinità ad una determinata proteina vitale del patogeno, inibendola.

Nella Giornata di studio, saranno illustrati i progetti che hanno permesso la messa a punto di questa tecnologia, concentrandosi sugli aptameri peptidici in grado di inibire lo sviluppo di alcuni patogeni della vite quali Plasmopara viticola, agente causale della peronospora e Guignardia bidwellii, agente causale del black rot.

+Dopo i saluti istituzionali, con il coordinamento del Prof. Amedeo Alpi, Vicepresidente dell’Accademia dei Georgofili, interverranno i due borsisti Marco Righini e Tommaso Stefanacci sul Progetto «Sviluppo della figura di Ambasciatore delle Innovazioni in Agricoltura». Seguiranno Monica Colombo del CREA e Paola Bettinelli della Fondazione Edmund Mach con una relazione sulle principali ampelopatie (biologia, sintomatologia e impatto). Infine, Simona Masiero e Paolo Pesaresi dell’Università degli Studi di Milano illustreranno i nuovi agrofarmaci per un'agricoltura sostenibile.



La partecipazione alla giornata di studio potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/PsnSktCSLjRuqvcHA

Fonte: Ufficio Stampa