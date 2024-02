Alluvione, al Punto Digitale Facile di Fucecchio sostegno per le richieste danni

In questi giorni la Regione Toscana sta inviando ai cittadini che hanno regolarmente caricato la domanda relativa alla richiesta danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, una mail contenente le indicazioni utili per ricevere l'erogazione dei primi contributi. Il Punto Digitale Facile di Fucecchio, attivo presso l’Informagiovani in piazza La Vergine 21, mette pertanto a disposizione un servizio di supporto per tutti coloro che avessero difficoltà a comunicare con la Regione. Si ricorda che il servizio è disponibile soltanto su appuntamento da prenotare ai numeri 0571 23331 / 268408 / 268257 oppure scrivendo all’indirizzo mail puntodigitale@comune.fucecchio.fi.it.

Relativamente alla procedura, la Regione Toscana ha previsto anche ulteriori rimborsi per auto, moto e altri beni mobili non rientranti nelle disposizioni nazionali del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Governo e intende procedere all’erogazione di un contributo con risorse proprie come stabilito nella Legge Regionale 51/2023 e dalla Delibera di attuazione n.81 del 31/01/2024.

Si tratta di un primo contributo che non esaurisce l’iter dei rimborsi e che potrà sommarsi ad ulteriori somme che nel corso dei prossimi mesi verranno messe a disposizione da Stato e Regione.

Si ricorda che:

- l'intestatario del conto deve essere necessariamente il beneficiario;

- verrà data precedenza a tutti le domande già inserite e processate;

- anche in questa fase sarà possibile delegare un soggetto terzo a compilare il formulario, e in tal caso sarà necessario caricare delega firmata e copia del proprio documento di identità (il delegato può anche non essere lo stesso della prima fase di ricognizione).

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina https://www.regione.toscana.it/alluvione2023.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa