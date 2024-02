Artex in supporto alle aziende artigiane per partecipare al bando 'Ricerca e sviluppo' della Regione

Artex mette a disposizione le proprie professionalità per supportare e offrire consulenza alle micro, piccole e medie imprese toscane che intendono partecipare al bando della Regione Toscana “Ricerca e Sviluppo”, che è stato aperto a gennaio e che scade il 22 marzo. Il bando prevede agevolazioni per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, orientati alle applicazioni produttive. Saranno, infatti, finanziati progetti con un livello di prontezza tecnologica.

“La Regione - spiegano da Artex - stanzia fondi per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione del sistema produttivo toscano, noi mettiamo a disposizione le nostre competenze per supportare le imprese artigiane nella compilazione delle domande e presentazione della documentazione necessaria. Supportiamo le aziende nella stesura delle proposte progettuali, nella gestione di tutta la pratica per l’accesso ai contributi e nelle attività di rendicontazione delle spese sostenute. E’ una opportunità di stimolo per le aziende per innovare. Inoltre, Artex mette a disposizione una rete di rapporti con soggetti specializzati di varia natura, come Università e Fondazione ricerca e sviluppo solo per fare due esempi”.

Sono previsti due distinti bandi: uno per progetti strategici di ricerca e sviluppo, per investimenti da 1,5 a 3 milioni di euro, con durata di 24 mesi dalla data di concessione; un altro per progetti DI ricerca e sviluppo per piccole e medie imprese, per investimenti da 250 mila a 1,5 milioni di euro, con durata di 18 mesi. E’ prevista una premialità in termini di punteggio per le imprese che hanno subìto un danno a seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso.

“La sostenibilità - concludono da Artex - è uno degli obiettivi di policy del bando. Con varie aziende stiamo costruendo progetti che individuano trasformazioni nel loro processo produttivo o nel prodotto orientati alla riduzione dell'impatto ambientale. Cristallo, ceramica, vetro, e altre manifatture artigianali, possono cogliere questa importante opportunità offerta dalla Regione per prepararsi alle sfide in ambito ambientale e digitale che mercato e regolamenti pongono come urgenti anche alle piccole imprese: eco design ed economia circolare, sono degli esempi. Artex aiuta gli artigiani a comprendere l’opportunità strategica del bando ed individuare gli obiettivi da raggiungere in linea con le loro specifiche esigenze”.

Fonte: Ufficio Stampa