Bilancio triennale Certaldo, tributi invariati e 3 agenti in più per la municipale

Durante l'ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio preventivo per il triennio 2024-2026 del Comune di Certaldo. Il vicesindaco con delega al bilancio Francesco Dei ha illustrato i dettagli della delibera, sottolineando l'importanza di definire obiettivi e assegnare risorse necessarie per l'ultimo scorcio di legislatura.

Il bilancio 2024-2026 porta con sé oltre 13 milioni di risorse collegate a spese di investimento che matureranno quest'anno e nei successivi, in buona parte legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre a questo si aggiungono ulteriori risorse, previste nel piano triennale delle opere pubbliche, fra cui interventi di abbattimento barriere architettoniche, manutenzioni di impianti, nuova illuminazione pubblica a Certaldo Alto, edilizia cimiteriale e tanto altro.

Fra le criticità evidenziate, si è accennato soprattutto all'adeguamento al costo della vita (indice ISTAT), ai contratti per prestazioni di servizi, in primis la refezione scolastica e l'illuminazione pubblica, al rinnovo del contratto dei dipendenti, che viene finanziato con risorse degli enti territoriali, ai tagli governativi, che dopo 8 anni tornano a limare i trasferimenti statali con una sforbiciata di 200 milioni per il comparto dei Comuni, a cui si aggiungono 100 milioni di spending review informatica.

“Le uniche risorse aggiuntive importanti - spiega Dei - sono quelle per il raggiungimento di alcuni obiettivi di servizio, vale a dire maggiore offerta di posti di asili nido, più assistenti sociali sul territorio e garanzia del servizio di trasporto per alunni con disabilità; saranno le uniche da qui al 2030, per il resto torniamo indietro ai contributi dei comuni al risanamento della finanza pubblica”.

L’Amministrazione ha intensificato la lotta all'evasione fiscale, riconoscendo l'importanza di garantire una corretta percezione delle entrate comunali. "Le previsioni sul futuro in questo senso sono significative, poiché puntiamo a ridurre al minimo le perdite dovute all'evasione", aggiunge il vicesindaco.

In merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio, Dei ha citato il taglio ai Comuni dopo 8 anni, che comporta una diminuzione di circa 70.000 euro, rendendo più complessa l'approvazione del bilancio.

Tuttavia, ha rassicurato che sul fronte delle tariffe e delle tasse non sono previste modifiche, mantenendo così sostanzialmente invariata la pressione fiscale.

"È importante sottolineare che in questi anni siamo riusciti a mantenere stabile la pressione fiscale, aumentando nel contempo la qualità dei servizi offerti - ha affermato Dei -. Questo è un merito che rivendichiamo e che dimostra l'efficienza della nostra gestione finanziaria”.

L'amministrazione ha delineato un piano per le opere pubbliche, che include interventi quali l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'illuminazione pubblica in Certaldo Alto e a Palazzo Pretorio, interventi di edilizia cimiteriale e altri progetti di valorizzazione del territorio. Inoltre, il bilancio prevede un rafforzamento dell'organico della Polizia Municipale, con l'aumento di tre unità rispetto alla pianta attuale. Questa decisione mira a migliorare la sicurezza e il controllo del territorio, contribuendo così al benessere della comunità locale.

"Insomma, stiamo lavorando per garantire una gestione responsabile delle risorse e per promuovere lo sviluppo sostenibile del nostro territorio -, ha concluso il vicesindaco -. Con il prossimo aggiornamento del bilancio, prevediamo di finanziare anche i piccoli interventi già previsti nel Piano Urbanistico Particolareggiato, al fine di migliorare ulteriormente la qualità della vita dei nostri cittadini".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa