Black out a Capraia e Limite, Lega e Forza Italia: "Comune male amministrato, con noi nessuno indietro"

Ancora una volta interi quartieri di Capraia e Limite al buio e le strade private della necessaria illuminazione pubblica nelle ore notturne. Non è la prima volta che purtroppo accadono questi episodi, sottolineano Tiziana Bianconi (Segretario Lega Empoli Vinci Capraia e Limite e Montelupo) e Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite).

Dall'inizio dell'anno infatti se ne contano almeno una decina, senza riuscire a trovare rimedio alla situazione, ma anzi con i cittadini sempre più esasperati e costretti a chiamare l'ente che si occupa della manutenzione dell'energia elettrica pubblica per risolvere il problema. Durante questi episodi si spengono anche i lampioni dell’illuminazione pubblica nelle strade principali del comune e delle strade secondarie dei vari rioni. Il disservizio si registra a macchia di leopardo in tutto il territorio in entrambe le frazioni di Limite e Capraia. Tante le segnalazioni dai cittadini esausti alle prese con le disalimentazioni. Diversi i cittadini che lamentano, inoltre, problemi agli elettrodomestici causati dai black out e dai ripetuti sbalzi di corrente. Inevitabili, inoltre, le ripercussioni sulle attività alle prese con l’assenza prolungata di corrente durante le serate con maggiore affluenza di clienti.

Questo problema si va a sommare a quello della wi-fi che non funziona sovente presso gli studi medici, con il risultato che spesso i professionisti sono costretti a inviare a casa i pazienti senza prendere in carico le loro problematiche. Molto spesso i black out si verificano in concomitanza di piogge e temporali e per questo, come sottolineano i funzionari del servizio elettrico contattati dai cittadini, sarebbe necessario un intervento strutturale, ma i tempi non sarebbero brevi e soprattutto sarebbe necessario l’intervento dell’amministrazione comunale che da sempre latita e rimanda il problema. Anche in questo caso, purtroppo, i cittadini esasperati hanno segnalato il problema a chi di dovere ma, tranne generiche rassicurazioni e promesse, non hanno fatto seguito soluzioni.

Per proseguire con gli episodi di microcriminalità che stanno investendo da diversi mesi il nostro comune. Auto rigate o danneggiato, persone seguite fino alla soglia di casa, questuanti molesti che suonano i campanelli o fermano i cittadini per strada in pieno giorno.

Per terminare con la stazione di Montelupo-Capraia dove il degrado la fa da padrone, al punto che la stazione è stata ripetutamente vandalizzata, dopo che sono state tolte le telecamere, che noi del centro-destra eravamo riusciti a far installare faticosamente.

Questi episodi sono lo specchio di come è male amministrato questo comune, sottolineano gli esponenti del centro-destra e di come ci sia la necessità con la prossima tornata elettorale, di dare un cambio di passo sia a livello qualitativo con persone competenti, sia da un punto di vista quantitativo con le domande e le richieste dei cittadini che non possono essere lasciate inevase per mesi. Con noi anche le frazioni e non solo la sede comunale torneranno protagoniste della vita politica e sociale di questo comune, nessuno cittadino dovrà rimanere indietro o sentire che le sue istanze non sono ascoltate e soluzionate.

Il centro-destra c'è ed è pronto a governare e bene, come già stiamo facendo nel resto del paese, anche Capraia e Limite, anche gli altri comuni del circondario dell'Empolese Valdelsa

