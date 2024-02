Corso per aspiranti volontari alla Misericordia di San Miniato, ecco come partecipare

Ieri, 13 febbraio, alla Misericordia di San Miniato con sede in Via Augusto Conti, 44 a San Miniato (centro storico), ha avuto inizio il nuovo corso per aspiranti volontari di Protezione Civile rivolto ai cittadini che desiderano conoscere questo mondo e magari farne parte.

Il corso si basa sulla ormai consolidata esperienza delle Misericordie nel formare ed addestrare nuovo personale volontario che, punto cardine di tutto il sistema della Protezione Civile, sappia intervenire professionalmente nelle emergenze.

L'importante ruolo che il volontariato tecnico ha nella risposta alle emergenze è sempre più centrale rispetto alle esigenze del territorio, colpito sempre più spesso dai catastrofici effetti dei cambiamenti climatici.

Quindi questo percorso formativo è tappa fondamentale per i "nuovi" che vogliono esprimere concretamente, le proprie capacità a vantaggio di tutta la collettività sia per fare prevenzione che per assistere le popolazioni colpite dagli eventi estremi.

Ogni anno i nostri corsi preparano decine di volontari, rendendo sempre più professionale e centrale il ruolo del cittadino attivo nel sistema della protezione civile.

Questo primo percorso si propone di far conoscere il sistema di protezione civile e il contesto in cui i volontari andarnno ad operare.

In particolare affronteremo:

-Presentazione della Protezione Civile

-Volontario: Diritti e Doveri

-La Protezione Civile NAZIONALE

-Il Sistema di Protezione Civile REGIONALE

-Il Sistema di Protezione Civile LOCALE

-Allertamento e Applicativi Regionali

-Sicurezza dell´operatore

-Protezione dell´operatore

-Comunicare in Emergenza

-Supporto alla Popolazione

-La vita in emergenza

-Prove pratiche

Il corso si svolge nelle ore serali dopo le 21.15 e in qualche occasione il sabato, naturalmente è completamente gratuito, ci sono solo 20 posti disponibili ed è riconosciuto da Regione Toscana.

Per iscriversi è possibile contattare il tel.0571-401000 oppure compilare il form online sul nostro sito al seguente indirizzo:

www.misericordiasanminiato.it

Fonte: Misericordia di San Miniato