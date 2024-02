Incidente sul lavoro a Forte dei Marmi, 4 operai sono precipitati nel crollo di un solaio di un edificio di viale Morin questa mattina. Il più grave è un 30enne straniero finito in codice rosso a Cisanello a Pisa per più ferite avute anche alla schiena. Solo uno di loro è rimasto incolume, gli altri due sono stati ricoverati in codice giallo in pronto soccorso.