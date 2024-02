Danneggia agenzia immobiliare e strattona addetta per rubare un portatile: arrestato

I carabinieri di Prato hanno effettuato due arresti durante i servizi di controllo del territorio e contrasto ai reati contro il patrimonio. In un caso, un extracomunitario nigeriano è stato arrestato per rapina dopo aver danneggiato un'agenzia immobiliare e aver strattonato un'addetta alla vendita per rubare un portatile. La pattuglia del radiomobile lo ha individuato poco distante, recuperando il computer. Nel secondo caso, un cittadino marocchino è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo scontare 2 anni e 6 mesi di reclusione per furto aggravato commesso nel 2017.