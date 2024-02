Elezioni Empoli, Ferrara (Azione): "Profondo errore di Italia Viva e del centrodestra"

Come segretario di Empoli in Azione ho volutamente atteso qualche giorno prima di prendere parola su quella che è la situazione politica venutasi a crearsi nei giorni scorsi con l’ufficializzazione del nome di Simone Campinoti quale candidato sindaco del centrodestra.

L’ho fatto per vari motivi.

In primo luogo, in quanto auspicavo che Italia Viva prendesse le distanze, in maniera nettissima, da Campinoti e dai contenuti politici che questi da mesi ormai stava esprimendo, contenuti totalmente non condivisibili da forze che si dichiarano pragmatiche e convintamente europeiste; ed in quanto speravo, soprattutto, che quel partito facesse un mea culpa ed una profonda riflessione sui motivi che hanno portato, ancora ad oggi, ad una loro sostanziale mancanza di posizione politica verso la coalizione di Centro-Sinistra ed in generale al collocamento nello scenario politico locale.

Azione, da ormai quasi un anno, si è confrontata con tutte le forze politiche al fine di trovare una soluzione che potesse quanto più essere utile per la nostra città e solo grazie a questo lungo percorso di confronto sui programmi, sui contenuti e sulla lista delle “cose da fare” per Empoli è giunta ad un accordo di coalizione di centrosinistra.

Italia Viva, invece, per lunghissimi mesi ha mantenuto una posizione completamente attendista nei confronti di Campinoti (che si era peraltro auto-candidato già da ottobre scorso), rimanendo pronta ad un sostegno di quel candidato, smentito poi soltanto nelle scorse settimane. Riteniamo questo sia stato un profondo errore, un Partito non si può e non si deve fermare ad attendere un nome, che peraltro si arroga il diritto ad auto-candidarsi senza consultarsi con la propria base. La base conta, gli iscritti contano e non possono restare indietro ed essere ignorati.

Lo stesso vale per quanto accade nel centrodestra. Tutti abbiamo appreso che i candidati del centrodestra per i territori vengono scelti e selezionati dai vertici regionali del partito, e calati dall’alto. È una notizia che ci fa accapponare la pelle perché evidenzia la totale mancanza di rispetto e la completa mancanza di confronto interna a quei partiti. Siamo veramente curiosi di capire se Poggianti arriverà ad uno strappo, poiché ci sembra del tutto naturale e legittimo visto l’accaduto.

Nessuno di noi, del gruppo “Empoli in Azione”, fa politica per mestiere, tutti lavoriamo e per passione cerchiamo di dare un contributo alla nostra Empoli e questo evidentemente non ci fa comprendere certe dinamiche di “più alto livello”. Per fortuna, oserei dire.

Luca Ferrara, segretario Empoli in Azione