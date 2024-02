Furto di superalcolici in un bar a Firenze

La notte scorsa è avvenuto un furto in un bar situato tra Legnaia e San Quirico, a Firenze. I ladri sono riusciti a fuggire con delle bottiglie di superalcolici. Il furto è avvenuto precisamente in via Baccio da Montelupo. Un dipendente del negozio ha dato l'allarme al 112 Nue dopo aver scoperto che la porta d'ingresso era stata forzata. Sul posto è intervenuta la polizia con una Volante. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero rubato superalcolici del valore di 800 euro. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere per raccogliere ulteriori prove.