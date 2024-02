'Groppi d'amore nella scuraglia' al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte

La notte incombe sul paesino che fa da cornice alla tribolata storia d’amore tra Scatorchio e Sirocchia: “Groppi d’amore nella scuraglia” è un testo del romanziere e drammaturgo veneto Tiziano Scarpa e va in scena al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte Sabato 17 febbraio alle ore 21.

Lo spettacolo pluripremiato – tra cui il riconoscimento per Miglior attore al Fringe Roma 2014 - sale sul palco del Teatro di Bo' con la regia di Marco Caldiron. Ruvido, spigoloso, poetico è il personaggio portato in scena da Silvio Barbiero, che interpreta tutti i personaggi dell’opera – dai più buffi ai più seri - come fosse un cantastorie medievale vestendo anche i panni del narratore.

La lingua che il protagonista parla è un’invenzione nata dalla penna di Tiziano Scarpa, un mix sapiente di sonorità arcaiche centro-meridionali e altamente onomatopeiche, che Barbiero accompagna con una mimica complessa e raffinata.

La scena è nuda, alla mirabolante lingua inesistente tessuta da Tiziano Scarpa, il compito di riempirla di personaggi e paesaggi, di un immaginario e probabile paesino del nostro centro sud. Groppi d’amore è un viaggio in un’educazione sentimentale poetica e severa. Si ride e sorride di questo solitario eroe naïf, come si sorride amaro della nostra coscienza.

“Scatorchio è una specie di parente scuro, mi scorre nel sangue come un’eredità intima ed estranea – ha detto Tiziano Scarpa del suo personaggio - Lo amo profondamente, anche perché mi mette a disagio. Non sai proprio da dove riesca a tirarlo fuori in maniera così possente e persuasiva, il mite Silvio Barbiero, un personaggio talmente ruvido, cialtrone, impresentabile, poetico”.

Oltre allo spettacolo, Domenica 18 febbraio (orario 10.00/13.00) l'attore Silvio Barberio terrà

un workshop teatrale. Contributo richiesto 30,00 euro.

Info e prenotazioni:

351.5944009 info@teatrodibo.it

BIGLIETTI dello spettacolo

Intero • €15

Ridotto (Bambini 4-10 anni e Soci di Bo') • €10

Gruppi (minimo 6 persone) • a testa €10