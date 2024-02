Inaugurata la nuova sede di Agorà, riprende l'attività del CAF e i corsi di formazione

Con grande piacere abbiamo accolto alcune centinaia di persone all'inaugurazione della nuova sede di Via Bovio 19, nel pomeriggio per l'aperitivo e lo spettacolo di apertura proposto dai meravigliosi attori del Teatro dell'Assedio, altri sono passati a vedere gli ambienti ristrutturati che saranno la nostra casa per i prossimi anni, molti altri ancora alla cena sociale accompagnata da tanti artisti che si sono alternati, proponendo teatro, musica, poesia.

Non siamo riusciti a dare da mangiare a tutti, e questo un pò ci dispiace. Le oltre 100 prenotazioni sono state surclassate da chi è venuto senza avviso, ma tutti sono rimasti appagati dalla serata, accontentandosi per chi non ha trovato da mangiare della compagnia, della musica e soprattutto di vedere la nuova, grande e confortevole sede che abbiamo ristrutturato con grande fatica, impegno materiale ed economico.



Tante le donazioni ed i contributi economici, che pur in piccola parte vanno a colmare l'impegno profuso in questi mesi per il grande restauro di uno spazio abbandonato per oltre 20 anni, che fu costruito come struttura pubblica (una ex USL) e ora in mano nostra tornerà a svolgere una funzione pubblica.

Per chi non è potuto venire e vuole contribuire a coprire le spese che abbiamo sostenuto può ancora farlo. L’IBAN dove versare un contributo e': IT 48Z0538714000000047326027 Causale: “Per la nuova sede del Circolo Agorà"

Contemporaneamente sono riprese a pieno ritmo le attività del CAF e la pubblicizzazione dei corsi di formazione base

Fonte: Ufficio Stampa