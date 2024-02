Lancia panetto di hashish dalla finestra, arrestato pusher

Un uomo è stato arrestato a Livorno dalla polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante un controllo antidroga, la polizia ha notato alcuni stranieri che lasciavano del denaro in un portone di un condominio, dal quale un tunisino ha gettato loro un panetto di hashish. Gli agenti sono saliti nell'appartamento e hanno trovato l'uomo vicino alla finestra con otto panetti e mezzo di hashish, oltre a 44,77 grammi di cocaina e 267 euro. L'uomo, già irregolare sul territorio italiano, era già sotto obbligo di presentazione di firma per reati precedenti legati agli stupefacenti.