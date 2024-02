Lancia tegole dal tetto di un palazzo a Ponzano, 3 ore per farlo scendere

È salito sui tetti delle case di Ponzano, quartiere di Empoli, lanciando tegole staccate dal tetto. Dalle 6.30 circa e per tre ore è stato fatto di tutto per bloccare un uomo, tunisino di 22 anni, in stato di grave alterazione psicofisica. L'uomo ha urlato frasi in arabo e francese, lanciando le tegole. Una di queste ha colpito anche la Giulietta del nucleo Radiomobile dei carabinieri. Per fortuna, l'intervento dei mediatori ha permesso ai vigili del fuoco di Empoli, giunti con il cestello sul braccio meccanico) e ai sanitari inviati dal 118 di mettere fuori pericolo l'uomo e trasferirlo in ospedale per accertamenti. Importante l'intervento del militare negoziatore giunto dal comando provinciale di Firenze, con l'ausilio per il francese da un professore del liceo linguistico Virgilio di Empoli.