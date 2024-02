Leggenda 2024, torna la quattro giorni di lettura e ascolto per ragazzi

Una nuova edizione tutta da vivere, fra libri, racconto e incontro, in primis negli spazi di Palazzo Leggenda. Appuntamento imperdibile degli ultimi anni, anche nel 2024 a maggio tornerà "Leggenda – Festival della lettura e dell’ascolto" per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Saranno quattro giorni, dal 16 al 19 maggio 2024, dedicati interamente a incontri con autori, spettacoli, laboratori, letture ad alta voce, ma anche installazioni, mostre e molto altro ancora. Centrali saranno, come tradizione di Leggenda, libri, lettrici e lettori, l’ascolto e le performance, fra pagine e coreografie da vivere nel segno del racconto e della fantasia.

"Lettura e ascolto sono due valori da promuovere in ogni contesto - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - E non è una convinzione dell'ultimo minuto, bensì una certezza che la nostra amministrazione ha fatto sua negli anni scorsi con Leggenda Festival ma non solo, penso anche a iniziative come Germogli o alla scelta di quali funzioni attribuire agli edifici che sono stati oggetto di riqualificazione in questi anni. Non posso non citare Palazzo Leggenda, nato proprio come 'evoluzione' del festival e oggi cuore pulsante delle proposte culturali per giovani e giovanissimi, oltre che della rassegna stessa. L'auspicio è che il festival si riconfermi occasione di approfondimento e incontro come nella sua tradizione e che, grazie al contributo di tutte le realtà che coinvolge di anno in anno, possa diventare sempre più ricco offrendo a chi sceglie di partecipare un'occasione concreta per stare insieme agli altri, per conoscere e condividere. E dunque per crescere insieme".

Il Festival è dedicato non solo a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi, ma anche a famiglie, adulti, insegnanti, educatori ed esperti. E la nuova edizione, tutta da vivere, avrà come cuore la nuova sede della Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Empoli, Palazzo Leggenda, inaugurato lo scorso 26 gennaio e interamente dedicata alla fascia 0-17 anni.

Tutti gli appuntamenti del festival saranno a ingresso gratuito, alcuni su prenotazione, con incontri dedicati alle scuole del Comune di Empoli in orario scolastico e incontri liberi per il pubblico durante i pomeriggi infrasettimanali e il fine settimana. I giorni del festival rappresenteranno, per le classi che hanno scelto di aderire al progetto, la tappa finale di un percorso di diversi mesi, iniziato con il coinvolgimento degli insegnanti e che a breve coinvolgerà alunni e studenti in incontri di formazione e laboratori a cura di Giallo Mare Minimal Teatro e di PromoCultura: proprio nei giorni del festival, le classi incontreranno l’autore o l’autrice dei libri che hanno letto e parteciperanno ad animazioni e spettacoli, in questa grande festa che è Leggenda.

IL FESTIVAL – Leggenda vuole essere luogo d'incontro fra scrittori, artisti, attori, educatori, librai e lettori-ascoltatori, per promuovere la lettura, intesa come indispensabile tecnologia 'fantastica' per sognare mondi possibili, fin dalla più tenera età e per promuovere l'ascolto come attitudine all'incontro con l'altro e l'altrove. E, come in ogni edizione, lo farà attraverso contenuti e molte collaborazioni prestigiose che saranno svelati più avanti, insieme al programma e alla nuova grafica - simbolo di questa nuova edizione di Leggenda.

