Cinquant'anni senza Mario Fabiani, Firenze ricorda il primo sindaco del Dopoguerra

Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani, con i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, hanno presenziato alla cerimonia in ricordo di Mario Fabiani, nato a Empoli e già sindaco di Firenze, a 50 anni dalla morte.

“Mario Fabiani moriva cinquant’anni fa. È stato il primo sindaco eletto di Firenze dopo la guerra. È stato il sindaco della “ricostruzione”. Una figura – ricorda il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – di grande importanza per la storia di Firenze. La sua giunta affrontò problemi gravi ed impellenti come la difficoltà di approvvigionamento alimentare, il recupero degli edifici scolastici adibiti ad altri usi e soprattutto la ricerca di un alloggio per i sinistrati di guerra. Il massimo impegno dell’amministrazione fiorentina, guidata da Mario Fabiani, fu rivolto alla costruzione di abitazioni e di opere pubbliche primarie e al riassetto del sistema tributario. La giunta operò affinché a Firenze fosse pienamente restituita la sua funzione di grande centro artistico e culturale e a tal fine fu avviata la ricostruzione della zona sinistrata di Ponte Vecchio e fu ripresa, sino dal 1948, la tradizione del Maggio musicale fiorentino. Fabiani – conclude il presidente Milani – fu l’unico ad essere riuscito a mantenere in seno al Consiglio comunale un rapporto non esasperato con l’opposizione, anche quando, dopo le elezioni del 18 aprile 1948, il clima politico generale divenne particolarmente teso. Fabiani fu poi presidente della provincia e senatore. Lo ricorderemo con un convegno, a Palazzo Vecchio, il prossimo 5 aprile. Quando morì, il 13 febbraio 1974, il funerale si svolse in piazza Signoria, sull’arengario di Palazzo Vecchio. A testimonianza di quanto fu importante la sua opera in città”.

