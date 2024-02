Primarie Pd, la candidata sconfitta Iallorenzi: "Torno al mio lavoro, ho dato il massimo"

A due giorni dalla fine delle primarie Pd a Vinci, la vice sindaca e candidata sconfitta Sara Iallorenzi si è espressa con un post su Facebook per commentare i fatti.

"Ho avuto bisogno di un paio di giorni per riflettere. Nella vita si vince e si perde, stavolta ho perso. Ci ho messo passione, impegno e competenza in questa campagna elettorale, come ho sempre fatto nella mia vita personale e professionale, senza mai sottrarmi ai doveri e alle incombenze.

Voglio ringraziare tutte le persone che, senza mai risparmiarsi, mi hanno accompagnato in questa avventura. Ringrazio anche le centinaia di persone che mi hanno votato e mi hanno rinnovato la loro fiducia. Questo riconoscimento è prezioso e mi conforta".

Iallorenzi chiude con uno sguardo al futuro: "In bocca a lupo a Daniele, che adesso deve affrontare una campagna elettorale per andare a vincere le elezioni. Io torno al mio lavoro, convinta di aver dato il massimo".