Ritmi alla Fornace Pasquinucci, tre artiste in mostra

Sabato 17 febbraio ore 16.30, vernissage della mostra personale di tre socie del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci dal titolo “RITMI”.

Le protagoniste sono: Lucia Pretto, ceramista di Vaiano (Prato), che manifesta la sua fantasiosa arte con opere in creta e Francesca Santomauro e Marta Martini di Empoli che, legate dalla stessa sensibilità artistica, arte, design, artigianato, propongono opere metalliche in rame, in argento, con imprevedibili cromie.

Il critico d’arte Elisabetta Leporelli, che presenta la mostra, scrive “...tre artiste che hanno scoperto il piacere di lavorare insieme, affini, proiettate a definire il mondo che ci circonda con parole comuni e soprattutto sentimenti condivisi. La natura le attira e le commuove. Le mattonelle e le pareti di creta sono figlie dirette della natura. Un ritmo speciale, evidenziato dai materiali che emergono dalle lastre metalliche, protesi verso lo spettatore, pervade tutte le opere a ricordare il fremito della materia viva”.

“Una mostra che susciterà interesse e sicuramente stupirà i visitatori” afferma la Presidente del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci Lorella Consorti. A conclusione della serata un apericena con musica dal vivo.

Aperture: dal 17 febbraio al 3 marzo 2024, dal giovedì alla domenica, dalle ore 16.30 alle ore 19.30. La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Gruppo culturale Fornace Pasquinucci