San Valentino a Firenze, 500 coppie festeggiano le Nozze d'Oro

Torna domani, mercoledì 14 febbraio, la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro a Palazzo Vecchio. Parteciperanno oltre 500 coppie fiorentine che festeggiano nel 2024 i 50 anni di matrimonio. La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento e, per motivi di capienza, sarà divisa in due turni (ore 10 e ore 16). A tutti gli appuntamenti sarà presente il sindaco Dario Nardella per fare gli auguri agli sposi.

A cura di Mus.e ci saranno due attori che interpreteranno i ruoli di Eleonora e Cosimo dei Medici che daranno il benvenuto agli ospiti.

Alla fine della cerimonia le coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo che quel giorno sarà chiuso al pubblico. Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio. Coldiretti Toscana e Affi, associazione floricoltori e fioristi italiani, doneranno alle coppie un mazzolino di gerbere coltivate dalle aziende floricole toscane, più precisamente del distretto di Pescia. I fiori saranno fregiati dal marchio “Fiori Italiani”. Gli accompagnatori potranno seguire la cerimonia dalla Sala dei Duecento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa