Incidente stradale a Ponte a Moriano, nella strada Ludovica della località lucchese. Questa mattina un Suv si è infilato contro il guard-rail fuori da una galleria. Due i feriti coinvolti, uno di questi è stato estratto dai vigili del fuoco con strumenti per tagliare le lamiere, l'altro è stato portato fuori dai sanitari del 118. Tutti e due sono finiti in codice rosso in ospedale. Presenti anche polizia, municipale e Anas.