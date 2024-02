Sinistra Italiana, nuovi incarichi regionali per Circolo Valdera

A seguito del congresso regionale di Sinistra Italiana, svoltosi domenica scorsa 11 febbraio a Firenze e che ha riconfermato il pisano Dario Danti alla guida regionale del partito per i prossimi 4 anni, sono entrati a far parte, dell’assemblea regionale diversi componenti del circolo di SI Valdera Valdicecina, la segretaria provinciale Anna Più, la consigliera comunale di Bientina Agnese Dell’Antico e il segretario di circolo Gianni Ferdani.

“Si consolida in questo modo” dice Ferdani “ la presenza del nostro territorio negli organismi dirigenti di Sinistra Italiana all’interno dei quali lavoreremo per sostenere con determinazione le scelte politiche delineate dal congresso di circolo di gennaio che ha visto come elemento portante la cura e l’attenzione sui temi ambientali per tutta la Valdera dalla drastica riduzione del consumo di suolo, la gestione dei rifiuti, all’attenzione per il trasporto pubblico locale, la sanità, il lavoro, la scuole e la cultura”

“ Saremo voce libera da condizionamenti, subalternità o settarismi “ prosegue il coordinatore del circolo della Valdera ”e stimolo per la crescita di un partito che sappia affrontare le sfide che abbiamo di fronte per l’immediato e per il futuro governo delle amministrazioni locali e regionale in modo coerente con gli obiettivi che ci siamo dati “

Fonte: Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina