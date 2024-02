Smettere di fumare, ripartono i corsi Lilt Firenze: "Il 60% abbandona le sigarette"

Vignette di Sergio Staino per Lilt

Il 60% dei fumatori che partecipano ai corsi abbandona le sigarette. È possibile grazie agli incontri del Gruppo di Disassuefazione dal Fumo promosso dalla Lega italiana lotta ai tumori di Firenze per aiutare i fumatori a rinunciare per sempre alle sigarette. I corsi ripartono dal 23 febbraio. Si svolgeranno nella sede Lilt di viale Giannotti, il martedì e il venerdì dalle 19.30 alle 21 e saranno condotti dalla dottoressa Silvia Marini, su coordinamento della psicologa-psicoterapeuta Claudia Bricci.

"Il metodo Lilt è un metodo dolce, non si smette da un giorno all'altro ma gradualmente" spiega Claudia Bricci. "È focalizzato a risolvere gli aspetti psicologici della dipendenza dal tabacco. Poi fondamentale è il sostegno reciproco che si crea nel gruppo".

Il corso si articola in tre fasi, la prima comprende le motivazioni personali e l’auto-osservazione, la seconda lo stop al fumo, la terza il mantenimento e il sostegno all’ex-fumatore. Le sedute sono otto.

"Smettere di fumare non è un obiettivo irraggiungibile" commenta il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano. "La maggior parte delle persone che seguono i nostri Gruppi di Disassuefazione dal Fumo abbandona le sigarette, alcuni per sempre altri per un lungo periodo, che comunque contribuisce a portare dei benefici alla salute. Per chi ricasca nella dipendenza dal tabacco, o anche per chi vuole semplicemente informazioni, vengono organizzati degli incontri di sostegno, che ripartono quest'anno: gli incontri saranno a inizio febbraio, a maggio e in autunno".

Per informazioni:

055.576939

info@legatumorifirenze.it

