Spacca vetro del distretto sanitario, arrestato 25enne a Piombino

Arrestato un 25enne di origine ucraina scoperto a rubare nei locali del distretto sanitario Asl Nord Ovest a Piombino, in via Boncompagni. I militari sono stati allertati durante un servizio di pattugliamento in notturna. Lo hanno trovato nella palazzina intitolata a Valerio 'Tony' Costagli, tecnico Asl scomparso nei mesi della pandemia. L'uomo aveva spaccato il vetro della porta d'ingresso e da lì era entrato nei locali. Nello zaino aveva due cacciaviti e una spranga di ferro. È stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato. Il giudice di Livorno ha convalidato l'arresto e ha disposto il trasferimento in carcere.