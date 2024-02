Un Castello di Favole, il Carnevale diffuso per tutta Castelfiorentino

Cenerentola e Crudelia Demon. Biancaneve e la perfida Regina Grimilde. Il Capitano Uncino e Peter Pan. La Regina di Cuori e lo “Stregatto”. Sono solo alcuni dei personaggi che domenica 18 febbraio prenderanno vita in “Un Castello di Favole”, festa di Carnevale che per la gioia di tutti i bambini si svolgerà nel centro storico basso di Castelfiorentino (negozi aperti).

Per individuarli con facilità, e immergersi nel magico mondo delle loro storie fantastiche, basterà presentarsi alle ore 15.00 in Piazza Kennedy, dove a tutti i partecipanti sarà consegnata una “mappa” con le varie postazioni, disseminate nelle vie del centro. Dopodiché ci si potrà muovere in libertà, alla ricerca di quella preferita per, poi, vederle tutte.

Ci sarà modo quindi di assistere al “Ballo di Cenerentola”, con le “sorellastre” che faranno di tutto per arrivare in tempo al Palazzo; ci si potrà imbattere nel “Cappellaio matto”, protagonista di “Alice nelle meraviglie”, intento a destreggiarsi al tavolo del tè; ci saranno Aladdin e Jasmine con il loro tappeto volante; le “fatine” con la “Bella addormentata nel bosco”, i personaggi di Pinocchio e così via.

Il finale degli spettacoli e delle animazioni sarà, come di consueto, in Piazza Gramsci, dove sarà allestito un palco e sarà premiata “la famiglia in maschera più originale”. Sempre in Piazza Gramsci sono in programma il gioco “Sconfiggi il cattivo” e la tradizionale “Guerra dei coriandoli”. Previsto anche un accompagnamento musicale, l’irruzione a una certa ora della “Bandaccia”, il banco dell’AVIS per la merenda, zucchero filato e tante altre sorprese.

“La festa di Carnevale – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – è sicuramente una di quelle più amate dai bambini, che adorano mascherarsi per identificarsi nei personaggi che maggiormente accendono la loro fantasia. Un appuntamento imperdibile per vivere il nostro centro cittadino, che ogni anno si rinnova grazie al contributo prezioso delle associazioni che da sempre collaborano alla predisposizione del programma, per una giornata all’insegna del divertimento. Ringrazio pertanto tutti coloro che, a vario titolo, si sono spesi per questa festa, e invito tutte le famiglie a parteciparvi con i loro bambini”

“Un Castello di Favole”, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino (sponsor Ente Cambiano Scpa) è promosso da Amici di Castello, Prociv Arci, Avis, Auser, Trivia APS, sezione soci Unicoop, associazione CCN Tre Piazze. Come è già avvenuto in passato, anche quest’anno il comitato organizzatore lancia l’appello “No alle bombolette di gas, Si a coriandoli e stelle filanti” per salvaguardare l’ambiente

In caso di maltempo il Carnevale sarà rinviato alla domenica successiva con lo stesso programma. Le eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti in tempo reale verranno diffusi tramite i social network

