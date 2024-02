Un furgone brandizzato con le tradizioni di Pisa

Nuove insegne e fiamme con i simboli uniformati a quelli già presenti su tamburi e targoni, due nuovi costumi, del Generale e Ambasciatore di Mezzogiorno, nuovi cappelli degli alfieri e di altre figure della Mostra del Gioco del Ponte. Ma anche i nuovi stendardi per il Palio di San Ranieri che saranno esposti su Palazzo Gambacorti e sul ponte della Fortezza secondo le corsie sorteggiate per le imbarcazioni. Queste le novità presentate questa mattina in piazza XX Settembre insieme al nuovo furgone brandizzato con le immagini delle tradizioni cittadine, Gioco del Ponte, Luminara, Palio delle Repubbliche Marinare e di San Ranieri.

«Con questo inizio di secondo mandato proseguiamo il lavoro di recupero, sostituzione e valorizzazione delle dotazioni, costumi, addobbi e materiali, a servizio degli eventi legati alle nostre tradizioni storiche - spiega l’assessore alle tradizioni della storia e identità di Pisa, Filippo Bedini -. Voglio ringraziare Antonio Pucciarelli che, anche se in pensione, continua a collaborare a titolo gratuito e l’idea e la progettazione di questi nuovi materiali sono il frutto di quando era in servizio. Peraltro, nel prossimo Consiglio degli Anziani Pucciarelli sarà delegato per il corteo e i materiali del Gioco del Ponte. Inoltre, sono soddisfatto di riuscire a presentare, finalmente, una delle dotazioni più importanti e utili che ha richiesto un maggiore investimento, il furgone brandizzato delle tradizioni storiche che consentirà di trasportare, in sicurezza e soprattutto al coperto, i materiali, costumi e arredi, e sarà utilizzato anche per le trasferte. Un ottimo strumento di ulteriore promozione degli eventi legati alle Tradizioni storiche».

Sul furgone delle tardizioni brandizzato a cura della Nuova Idea Srl:, insieme alle illustrazioni delle feste cittadine è presente anche il QrCode che rimanda direttamente alla pagina del sito del Comune di Pisa dedicata https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/tradizioni-della-storia-e-dellidentita-di-pisa

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa