Use Computer Gross tra le prime quattro del girone: "Festeggeremo con i tifosi"

In attesa dell’ultima giornata che deciderà la classifica finale e soprattutto quella con la quale si entrerà nella seconda fase, in casa Use Computer Gross ci si gode la matematica qualificazione nelle prime quattro del girone. Un risultato raggiunto nonostante il ko di Arezzo, una gara che coach Luca Valentino rilegge così. "È una sconfitta che non toglie assolutamente niente alla grande prima parte di campionato fatta dai miei giocatori – attacca - e ora non vediamo l'ora di scendere in campo domenica per festeggiare col nostro pubblico nel match interno con Serravalle Scrivia. Approfitto di questa occasione per ringraziare ancora una volta i nostri tifosi della presenza in trasferta e della partecipazione sentita. Il passaggio nelle prime quattro alla seconda fase è un risultato che ci piace condividere anche con loro".

"Sulla partita – prosegue – c’è poco da dire. Ad Arezzo non siamo praticamente scesi in campo. È la prima volta che una settimana travagliata, alla quale ormai siamo ampiamente abituati, ci ha portato ad un calo mentale e fisico che ci ha visto fin da subito in balia della partita. Abbiamo fatto fatica a correre in contropiede ed in difesa ed eravamo in ritardo costante su tutte le situazioni. Ciò non toglie il merito della vittoria ai nostri avversari che hanno condotto con grande energia e determinazione la gara. Ora guardiamo avanti e prepariamoci al meglio alla seconda fase alla quale vogliamo presentarci al meglio".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa