Alienazioni a Empoli, l'Unione dei Comuni va all'ex ospedale. In vendita anche la vecchia scuola di Pontorme

È stato reso noto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Comune di Empoli. Per gli anni 2024-2025-2026 sono previste entrate da 5.356.874 euro, con 2 milioni circa per il 2024 e il 2025 e il resto nel 2026. Nel documento, pubblicato all'Albo pretorio ma approvato nel Consiglio comunale del 28 dicembre 2023, troviamo anche beni di valore.

Primo nella lista è un 'pacchetto' tra via Garigliano e via della Maratona, dove sono ospitate le funzioni pubbliche di Alia e Acque nella zone dello stadio Castellani. Il valore di 843mila euro è legato a un magazzino, uno spazio utilizzato come parcheggio e il terreno su cui è costruito il fabbricato di via Garigliano, 5. Si conta di effettuare la vendita quest'anno.

Per esempio una parte dell'ex Ospedale San Giuseppe di Empoli, trasformato e riqualificato dopo l'intervento Hope, che ospiterà la sede dell'Unione dei Comuni, attualmente in piazza della Vittoria. Del valore di 710mila euro, i volumi hanno una superficie lorda di 943 mq circa, tra piano terra, l'ex reparto Malattie Infettive e la casa del Cappellano, su 3 piani complessivi. La vendita è prevista per il 2024.

Nel 2026 invece, terminata la costruzione della nuova scuola di Pontorme, il vecchio edificio che si affaccia su via Guido Monaco sarà alienato. Il prezzo è di 1,5 milioni.

A Cerbaiola invece sarà alienata l'ex scuola e alcuni terreni, tutti su via Ville di Cerbaiola. L'ex scuola vale 260mila euro, i terreni 87mila circa.

Troverà spazio tra le vendite anche un terreno vicino al Fast Park di via XI Febbraio, il parcheggio adesso ridotto al solo piano stradale per i rischi legati al degrado e alla microcriminalità del piano coperto.

Verranno dismessi nel 2025 gli uffici comunali di via Santo Stefano, in pieno centro, per 650mila euro di valore.

Infine, il Comune vuole dismettere degli immobili provenienti da un'eredità testamentaria. Si trovano a Marcignana, Fucecchio, Santa Croce e Viareggio. La generosa donazione risale al 2016, a seguito del decesso dell'anziana concittadina che imponeva al Comune, nominato erede universale, come condizione di creare un canile e un gattile. La dismissione degli immobili ereditati, prevista nel 2024, vale 682mila euro.

