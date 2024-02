Alluvione, Giani: "Ritardi per le richieste danni? Nessuno osi, altrimenti lo querelo"

Per le richieste legate ai danni dell'alluvione di novembre 2023 in Toscana "nessuno osi, perché altrimenti lo querelo, parlare di ritardi da parte della Regione e da parte del commissario Giani, perché non è così: è tutto rispettoso e indicato nella legge".

A dirlo è Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, incaricato commissario straordinario per l'emergenza dopo l'alluvione del 2 novembre scorso. A parlare di ritardi era stato il deputato FdI Giovanni Donzelli.

"Che io debba vedere dichiarazioni che strumentalizzano nel modo più brutto, da un punto di vista politico, la questione delle risorse per l'alluvione, è veramente sgradevole", ha aggiunto.

Giani, che ha parlato a margine della presentazione del nuovo Ponte a Buriano, ha spiegato che "con il decreto ministeriale del 3 novembre 2023 avevo il compito di fare alcune cose che lì sono scritte con molta puntualità, dovevo fare una relazione sui danni entro un mese, il direttore Curcio mi ha detto di approfittare del trentesimo giorno da quando è stato pubblicato il decreto per mettere più cose, il decreto era stato pubblicato l'11 novembre, e io l'11 dicembre ho presentato, esattamente in regola con quello che era scritto nel decreto, una relazione sullo stato sommario dei danni".

Il decreto prevedeva inoltre, ha aggiunto Giani, "che entro 90 giorni da quell'11 novembre dovessi presentare una relazione che andava nel senso delle opere di ricostruzione, cioè non le somme urgenze ma invece la prospettiva della ricostruzione, e l'ho fatto regolarmente il 9 di febbraio". Secondo il governatore toscano "il governo ha dato ad oggi poco più di 30 milioni di euro a fronte del fatto che le somme urgenze richiamano 170 milioni. Non voglio dire oltre: parlano i fatti sul lavoro che ho fatto io come commissario, che ha fatto la Regione, e tutto il Consiglio regionale, mettendo 25 milioni a disposizione, e altri 12 milioni per le imprese, sul fatto che noi manderemo le prime risorse di somma urgenza, e sul fatto che invece da altra parte non sono arrivate".