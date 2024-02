Amministratori in visita alla Revet e alla Zignago

“Si accettano rifiuti. Dalla teoria alla buona pratica”: appuntamento venerdì 16 febbraio dalle 9.30 a Pontedera ed Empoli, con il seminario 'itinerante' sulla raccolta differenziata e la filiera del riciclo, organizzato da Anci, Anci Toscana, CONAI, Revet e Fondazione Ballini. Dopo una prima parte di confronto e di analisi degli strumenti e delle risorse in campo per sostenere l’economia circolare (dalle 10 alla sala convegni dello stabilimento Revet a Pontedera) sarà approfondito “dal vivo” il modello di buone pratiche degli impianti di Revet e di Vetro Revet, per comprendere a fondo cosa succede dopo la raccolta differenziata e come funziona il sistema di recupero. Infine tappa ad Empoli all'impianto di trasformazione della Vetreria Zignago, per chiudere il ciclo “perfetto” e vedere come si dà nuova vita ai rifiuti. Un'occasione importante per gli amministratori che parteciperanno, che attraverso l'esperienza sul campo e le informazioni dirette potranno meglio capire gli strumenti del riciclo e agire di conseguenza nelle loro decisioni sul tema.

Fra i relatori Carlo Salvemini, sindaco di Lecce e delegato Anci Energia e Rifiuti; Sandro Fallani, sindaco di Scandicci e delegato Ambiente Anci Toscana; Ignazio Capuano Presidente Conai.

