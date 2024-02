Annalisa e Rose Villain vestono le calze 'made in San Miniato' di Emilio Cavallini

Sanremo 'calza' Cavallini. Le calze firmate Emilio Cavallini, stilista originario di San Miniato, sono state indossate in due distinte occasioni da due protagoniste dell'ultima edizione del Festival dalla città dei fiori. In un caso, vestendo anche un'artista giunta fino al podio. Parliamo di Annalisa, al terzo posto con 'Sinceramente', che in uno shooting fotografico del celebre Nicholas Fols indossa le calze Cavallini. Gli scatti sono mostrati in un articolo di Donna Moderna pubblicato nel debutto del Festival. Un anno prima, delle calze nere sono state indossate da Rose Villain, cantante rivelazione dell'ultimo festival con la sua 'Click Boom!'.

Le creazioni di Emilio Cavallini, divenute anche spunti per opere d'arte esposte nella natìa San Miniato, erano già state scelte a Hollywood per un film che si appresta a diventare un successo prima ancora della sua uscita. Infatti le calze a losanghe saranno indossate da Lady Gaga, che interpreterà Harley Quinn (un gioco di parole che rimanda ad Arlecchino, vestita appunto a losanghe) nel nuovo Joker - Folie à Deux. Il film è in uscita negli Usa il 4 ottobre 2024.

Elia Billero