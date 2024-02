Buoncompagni: mi candido a sindaco di Figline e Incisa Valdarno. È arrivato il momento di voltare pagina

“Mi candido a sindaco di Figline e Incisa Valdarno. Voglio cambiare le cose. Basta decisioni prese da amministratori distanti dalle persone e preoccupati solo da logiche di partito. È arrivato il momento di voltare pagina”. Così l’ex vice sindaco Enrico Buoncompagni annuncia la sua discesa in campo, con un raggruppamento civico.

“La mia è una proposta per la nostra comunità - argomenta - frutto del lavoro fatto insieme ad un gruppo di persone, che ci ha portato a incontrare il territorio e a confrontarci con tanti cittadini. Un progetto che nasce dal contatto diretto con la realtà, non in un laboratorio estraneo al territorio e alle sue specificità. Sono convinto che è possibile fare politica in maniera diversa, con una concreta volontà di dare sviluppo a Figline e Incisa, dalle infrastrutture, ai servizi, alla sanità”.

Secondo Buoncompagni "amministrare un territorio significa assumersi la responsabilità di prendersene cura, custodirlo, guidati dalla passione e da valori come competenza, impegno, rispetto".

Buoncompagni presenterà ufficialmente la sua candidatura nel già annunciato evento di domenica 18 febbraio, alle ore 16.45 al Casa Me’Mà, in Via Niccolò Copernico 48 a Figline: "Per me poter mettere il mio impegno al servizio della città e della comunità che amo è la soddisfazione più grande. Ognuno di noi può farlo e ognuno di noi può dare il proprio contributo. Per questo aspetto chiunque voglia conoscermi e intervenire per approfondire insieme i temi della nostra proposta".

Fonte: Ufficio stampa