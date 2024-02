Carnevale in Pediatria al San Giuseppe con la Misericordia di Empoli

Ultimo giorno di Carnevale ieri in reparto in pediatria all’ospedale San Giuseppe per regalare sorrisi e colori ai bambini ricoverati. Così la Misericordia di Empoli ha scelto di festeggiare il martedì grasso portando ai piccoli ricoverati matite, pennarelli e tutto il necessario per disegnare e colorare.

Una sorpresa che ha regalato gioia e spensieratezza per un pomeriggio trascorso nella sala della ludoteca tra disegni, chiacchiere e tanta allegria.

"Ringraziamo la Misericordia di Empoli – dichiarano dalla Direzione del presidio e dalla Pediatria - per la costante presenza nel fare compagnia ai bambini in occasione delle feste".

Fonte: Asl Toscana Centro