Chiusure minimarket e kebab, Poggianti (FdI): "Il problema è concedere licenze a queste attività"

Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Andrea Poggianti, è intervenuto sul caso della sicurezzain zona stazione.

Sul tema ieri la sindaca Brenda Barnini è intervenuta durante Mattino 5. Il tema dell'ordinanza di chiusura entro le 20 di 10 minimarket e bar kebab in zona stazione è anche oggetto del sondaggio di questa settimana, in scadenza domani giovedì 15 febbraio.

Ecco cosa afferma Poggianti in replica alla diretta tv: "Non si può piangere lacrime di coccordirllo a danno fatto. La soluzione per il sindaco Barnini è la chiusura dopo le 20. Il problema è stato concedere l'autorizzazione a queste attività e consentire che in alcune parti della città si concentrassero luogthi che di solito richiamano confusione. SI viene a formare una discriminazione tra attività, creando un danno economico senza risolvere il problema sicurezza. Non ci si può appoggiare ai privati pagandoli autonomamente per risolvere una questione che è di carattere pubblico. Siamo in Italia, non negli Stati Uniti".