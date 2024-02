'Due Stagioni per l’Ambiente', gli eventi a Empoli

Dopo il successo della rassegna di eventi “Un Autunno per l’Ambiente” dello scorso anno, in programma tantissime iniziative per l’inverno e la primavera prossima con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la cittadinanza sull’importanza del rispetto per l’ambiente e la sostenibilità. Riutilizzo di vecchi oggetti, riciclo dei rifiuti, tutela delle acque sono solo alcuni dei temi messi al centro del programma per sensibilizzare su come ognuno, adulto o bambino, istituzione, associazione o cittadino, possa fare la differenza anche con un piccolo gesto, ogni giorno. È questo l'obiettivo del cartellone di iniziative "Due Stagioni per l’Ambiente", che vede il coinvolgimento e la collaborazione di numerose associazioni ed enti che operano sul territorio empolese.

«Dopo l’autunno per l’ambiente che ha messo al centro il Patto per il verde, non ci siamo percepiti ‘arrivati’, anzi. È stato il primo step di un viaggio che ha l’obiettivo di proseguire su queste tematiche e di migliorarsi – evidenzia l’assessore all’Ambiente, Massimo Marconcini -. In un gioco di squadra, dall’ufficio ambiente alle associazioni come Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, associazione Ce.T.R.A.S., Carabinieri forestali, fondazione Angeli del Bello, abbiamo pensato e realizzato una nuova rassegna di eventi per l’ambiente che ci circonda, partendo dal risparmio energico, alle visite a tema nella incontaminata oasi Arnovecchio, ad attività con le scuole superiori, a come ridare una nuova vita a un pc, arrivando alla giornata di restituzione del percorso partecipativo ‘Un patto per il verde’, senza dimenticare gli animali e i loro bisogni. Questi sono soltanto alcuni esempi di come è stato pensato il cartellone – continua l’assessore -. Due stagioni, dall’inverno alla primavera: spazieremo da momenti di aggregazione, partecipazione, conoscenza, tenendo unita una comunità, quella empolese, che si è sempre dimostrata sensibile e felice di sentirsi coinvolta e che in tutti questi anni, ci ha spronati come amministrazione, prima, e cittadini poi, a mettere tutto il nostro impegno a salvaguardia di questo grande patrimonio che è il verde di questa città per viverla al meglio».

NEL DETTAGLIO - La prima iniziativa che aprirà il cartellone è “M’Illumino di Meno”, in programma il 16 febbraio 2024: la giornata nazionale per il risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai RADIO 2 e giunta alla XX edizione. Saranno organizzati aperitivi a lume di candela a partire dalle ore 18 dai bar del centro, in sinergia con le associazioni di categoria dei commercianti e il Comitato Centro Storico. Il Comune promuoverà il risparmio energetico spegnendo la luce del monumento di piazza della Vittoria, mentre le scuole, in particolare il Comprensivo Empoli Ovest, proporranno alcune iniziative che vedranno coinvolti gli stessi studenti: gli alunni green peer educator della scuola secondaria di primo grado, custodi dell'ambiente della scuola, dalle ore 12 alle 14 interverranno con flash mob nelle classi e negli spazi comuni per spiegare il senso della giornata e spegnere le luci mentre nella scuola primaria e dell'infanzia saranno spente le luci nell'ultima ora di lezione dell'orario antimeridiano. A sottolineare il profilo di Empoli, città inclusiva e no border, sono stati coinvolti anche i titolari di bar provenienti da altri paesi: hanno dato il sostegno all'iniziativa la comunità africana attraverso il progetto Hugo, che in quel giorno terrà aperta la loro sede di piazza Don Minzoni, e le comunità cinese e indiana attraverso i loro imprenditori del commercio.

FOCUS SUGLI ALTRI EVENTI – Sabato 17 febbraio si terrà ‘Cammin Pulendo – I sabato del decoro’, organizzato dalla Fondazione Angeli del bello onlus, che prevede interventi mirati alla micro pulizia dei luoghi oggetto di intervento, promuovendo momenti di aggregazione e partecipazione attiva della cittadinanza per ripristinare il decoro della nostra città. L’appuntamento è in piazza Vittoria alle 10. Informazioni al link: https://www.angelidelbello.org

Nei giorni 18 febbraio, 3 marzo (in occasione della Giornata Mondiale della fauna selvatica), 7 aprile, 5 maggio e 2 giugno, dalle 9 alle 11, visite a tema su prenotazione dell'area naturalistica protetta di Arnovecchio, un'occasione da non perdere per chi vuole fare nuove scoperte, curiosando nell'affascinante mondo dell'oasi: cinque appuntamenti per conoscere meglio arbusti e attrezzature per il birdgarden e osservare da vicino gli uccelli liberi nel silenzio del loro ambiente naturale. Per la prenotazione occorre inviare una mail all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com

Il 22-23 febbraio e il 5 aprile spazio a due trekking urbani In collaborazione con associazione Cetras e Carabinieri Forestali, con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado Busoni e Vanghetti, per proseguire le attività avviate in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. Gli studenti raggiungeranno a piedi il parco della Rimembranza e il parco di Serravalle alla scoperta della biodiversità intorno a noi.

In collaborazione con l’associazione Arca sono in programma due eventi, uno per stagione, dedicati a i nostri amici a quattro zampe: la 42° Festa del cane bastardino che si terrà sabato 2 marzo dalle 10 alle 19, al palazzo delle Esposizioni, e l’Open Day al canile municipale che aprirà le porte a tutti dalle 17 alle 19, domenica 19 maggio. Sarà un pomeriggio dedicato a tutti coloro che vorranno visitare e conoscere la struttura, interagire con il personale addetto ma soprattutto vivere l’occasione di potersi avvicinare agli amici a quattro zampe, incrociare i loro sguardi, comprenderne i bisogni.

Il ricco cartellone di eventi prosegue sabato 9 marzo, dalle 9.30 alle 12, alla Vela Margherita Hack ad Avane, in via Magolo, 32, con il Reboot Party a cura dell’associazione Golem, una mattinata per imparare come dare nuova vita ad un vecchio pc invece di buttarlo via. L’iniziativa è aperta a tutti su prenotazione scrivendo a info@golem.linux.it

Lunedì 18 e venerdì 22 marzo due ricorrenze importanti: la Giornata Mondiale del Riciclaggio e la Giornata Mondiale dell’acqua. In occasione della prima, si terrà una iniziativa, in collaborazione con Alia, per coinvolgere gli Istituti Superiori con una visita agli impianti di riciclaggio e produzione del vetro, sensibilizzando i ragazzi e promuovendo le buone pratiche per una corretta raccolta differenziata. Il 22 marzo invece si terrà un incontro con le scuole, aperto a tutti, a La Vela Margherita Hack di Avane, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, che sarà un’occasione di dialogo con le istituzioni per parlare di tutte le soluzioni alle sfide attuali legate alla risorsa acqua.

A seguire, il 23 marzo e il 13 aprile, si terranno due giornate di restituzione sul processo partecipativo “Un Patto per il Verde”: due occasioni per fare il punto con le comunità interessate, Santa Maria-Rosso Fiorentino-San Rocco e Corea, con tour in biciletta e attività nelle aree verdi per condividere con la cittadinanza gli esiti del processo partecipativo, per una trasformazione edilizia ed urbanistica sostenibile del territorio e sulle sfide per rendere la nostra città più green.

Infine, dal 29 aprile al 10 maggio, seconda edizione della “Open week” al gattile, dalle 9 alle 12: durante questi giorni tutti gli appassionati potranno incontrare i piccoli ospiti felini del gattile comunale. I volontari dell'associazione Aristogatti saranno a disposizione del pubblico per far conoscere la struttura e fornire consigli, suggerimenti e indicazioni per l'adozione dei piccoli amici a quattro zampe. L’iniziativa, che coinvolge in prima istanza i ragazzi delle scuole, è aperta a tutti su prenotazione a info@aristogatti.org

PROMOTORI DELL’EVENTO – Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, associazione Ce.T.R.A.S., Carabinieri forestali, fondazione Angeli del Bello.

