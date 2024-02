Elezioni San Giuliano Terme, il centrosinistra sostiene Matteo Cecchelli

Presentazione della candidatura di Matteo Cecchelli sindaco di San Giuliano Terme sabato 17 febbraio alle ore 10:30 al Circolo Arci di Pappiana. Cecchellli, attuale assessore al Bilancio e alla Rigenerazione urbana della giunta Di Maio, è il candidato del centrosinistra per la guida del comune termale alle prossime elezioni amministrative di giugno ed è sostenuto dalla coalizione composta da Partito Democratico, la lista civica San Giuliano Terme Futura, Sinistra unita per un'altra San Giuliano Terme e Democratici Riformisti Insieme.

"Sabato sarà un'iniziativa aperta a tutti coloro che hanno a cuore il nostro Comune, per proseguire l'esperienza di collaborazione e inclusione delle forze politiche necessarie per governare al meglio la comunità sangiulianese. La nostra è una squadra che in questi cinque anni di governo locale ha dimostrato forte unità nell'interesse della collettività sangiulianese e siamo aperti all'allargamento della coalizione verso altre liste o partiti che condividano i nostri valori e programma. Vogliamo dare il meglio ai nostri cittadini, con Matteo Cecchelli Sindaco", dicono dalla coalizione di centrosinistra che invita la cittadinanza ad unirsi nel cammino che porterà alle elezioni.

Al termine dell'incontro sarà offerto un aperitivo.