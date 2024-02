Furto con spaccata in una lavanderia di Firenze

Nella notte scorsa, a Firenze, è avvenuto un furto con spaccata in una lavanderia situata in via Cimabue. I ladri sono fuggiti con il fondo cassa. Il proprietario ha lanciato l'allarme chiamando il 112 Nue, e una volante è intervenuta sul posto intorno alle 2 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno infranto la vetrina con un tombino e rubato le banconote dalla cassa, per un valore approssimativo compreso tra 150 e 200 euro. Gli investigatori stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza per identificare i colpevoli.