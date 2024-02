Il sindaco ha incontrato la giovanissima band degli High Voltage che si sono esibiti a Casa Sanremo

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha incontrato lunedì scorso in Palazzo comunale la band rock, pop e metal High Voltage, che si è esibita sabato 10 febbraio nel corso dell’ultima giornata del festival della canzone italiana, nella “Live box” di Casa Sanremo, il luogo dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontrano.

Del gruppo musicale, composto da giovanissimi tra i 14 e i 16 anni, fanno parte anche due musicisti pistoiesi: la cantante Elettra Pratesi di 16 anni e Francesco Vigni di 14 anni alla chitarra. La band, formata anche da Alessandro Degli Innocenti (chitarra elettrica) di Casalguidi e da tre musicisti di Montemurlo (Stefano Caselli, 16 anni, alla batteria; Andrea Santisi, 15 anni, al basso e Matteo Gazzo, 15 anni, alla tastiera) è stata selezionata grazie all’audizione promossa dall’aps Canti in musica di Quarrata che ha candidato il gruppo al concorso.

La band si è esibita con una cover dei Maneskin, The loneliest.

Casa Sanremo - Live box è un’importante vetrina per far conoscere talenti emergenti a discografici e altri esperti del mondo dello spettacolo.

«Questi ragazzi hanno veramente tanta passione per la musica – ha detto Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia – e in così pochi mesi dalla loro formazione hanno già ottenuto dei bei risultati, frutto anche di studio e tante ore di allenamento nella sala prove. Con la loro partecipazione a Sanremo, i giovani hanno rappresentato anche la nostra città e la nostra provincia in uno dei luoghi più importanti della musica italiana. Un grande in bocca al lupo alla band: spero che possano proseguire nella loro avventura pieni di entusiasmo».

Gli High Voltage si sono conosciuti a Pian degli Ontani alla Live Music Camp e da lì è iniziato il loro progetto di band. Suonano insieme dalla scorsa estate.

A settembre hanno vinto il secondo premio al contest di Cantagrillo.

I ragazzi sono in semifinale al campionato delle band emergenti al Santomato Live.

Fonte: Comune di Pistoia, ufficio stampa