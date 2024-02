In 400 agli incontri elettorali per Mantellassi: "I loro contributi nel programma elettorale"

"Scriviamo insieme una storia empolese" il forum per scrivere insieme agli empolesi il programma elettorale del candidato sindaco Alessio Mantellassi ha avuto un grande successo. Oltre quattrocento persone hanno partecipato ai quattro appuntamenti, organizzati in poco più di tre settimane.

L’iniziativa, nata per raccogliere idee e contributi dalle cittadine e dei cittadini empolesi, si è sviluppata in incontri in cui si si è discusso di molti temi: mobilità sostenibile, cura e manutenzione della città, rigenerazione urbana, rischio idrogeologico, accoglienza, salute, servizi nelle frazioni, politiche per inclusione e per le persone anziane, lavoro, imprese e commercio, scuola e educazione, cultura e turismo.

"Abbiamo cominciato al Dopolavoro ferroviario e abbiamo finito ieri alla Vela di Avane. Più di 400 persone hanno partecipato attivamente a questi quattro appuntamenti e ognuno di loro ha lasciato un’idea, un suggerimento, un consiglio. Sono stimoli fondamentali, perché la condivisione e il confronto danno un’idea reale delle esigenze e dei bisogni della città. Adesso lavoreremo per raccogliere tutti questi contributi e utilizzarli per il nostro programma elettorale, un programma scritto insieme agli empolesi" spiega Mantellassi.

Per contattare o scrivere al candidato si può inviare una e mail a alessiomantellassisindaco@gmail.com

Fonte: Pd Empolese Valdelsa