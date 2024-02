Morte David Rossi, a giudizio Piccini e Monteleone per diffamazione

Pierluigi Piccini, ex sindaco di Siena, e Antonino Monteleone, giornalista de Le Iene, sono stati rinviati a giudizio per diffamazione. Piccini e Monteleone erano indagati per una intervista 'rubata' in cui si parlava di festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi; proprio per via dei festini, nella ricostruzione, i magistrati avrebbero insabbiato l'inchiesta.

L'ex capo comunicazione di Mps era deceduto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Piccini aveva detto che le indagini sulla morte di Rossi erano state "rabbuiate" per la partecipazione alle feste dei magistrati. Per i tre pm la procura aveva chiesto l'archiviazione.