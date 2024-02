Ancora vandali no vax, anni dopo la pandemia. La scorsa notte i muri dell'Agenzia delle Entrate di via Santa Caterina d'Alessandria a Firenze sono stati imbrattati dalle consuete scritte in rosso con la doppia V. "Vivi libero", "Libertà e diritti" sono alcune delle scritte rinvenute sui muri perimetrali. Ieri è stata presentata querela ai carabinieri di Santa Maria Novella. Le scritte sono riconducibili chiaramente al movimento No Vax.