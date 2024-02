Occupa i garage di un condominio e spinge i carabinieri, arrestato

Un 56enne è stato arrestato a Prato in via Respighi nella mattinata di martedì 13 febbraio. L'uomo aveva occupato i garage condominiali e aveva reagito in modo verbalmente violento alle richieste da parte dei condomini che, anche in seguito ad altri episodi di occupazione che già si erano verificati negli stessi spazi, avevano chiamato il 112. L'uomo ha violentemente spintonato i carabinieri tentando di rientrare nei luoghi che aveva occupato. Per fermarlo i militari sono ricorsi all'aiuto dei poliziotti e, nonostante questo, riportare alla calma l'uomo, spiegano gli investigatori in una nota, è stata operazione piuttosto laboriosa poiché ha iniziato a inveire contro gli operanti e a tirare loro schiaffi e pugni. Per questo è stato necessario arrestare il 56enne, di origini cinesi, senza fissa dimora e senza documenti.